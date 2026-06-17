«Локомотив» продлил контракт с защитником Фассоном до 2030 года

«Локомотив» продлил контракт с защитником Лукасом Фассоном.

Новое соглашение между железнодорожникам и 25-летним бразильцем рассчитано до конца июня 2030 года.

Фассон выступает за московский клуб с 2022 года. За это время на его счету 78 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками.