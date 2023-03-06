Осинькин сравнил матчи «Крыльев» и «Динамо» с хоккеем: «В серии плюс-минус были равны»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» назвал главную трудность трехматчевого противостояния с «Динамо» в FONBET Кубке России и РПЛ.

«Три матча за 10 дней — непросто, тяжело готовиться, настраиваться на одного и того же соперника. Опыта такого большого количества игр с одной командой у нас нет. Мы не хоккеисты, где серии бывают и дольше в плане продолжительности. В любом случае мы сыграли, где-то повезло, где-то — нет. Считаю, что плюс-минус мы в серии были равны и так же разделили очки», — сказал Осинькин «СЭ».

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Крылья» выиграли у «Динамо» со счетом 2:1, а вторая встреча завершилась ничьей (1:1). Таким образом, по итогам двух матчей самарцы прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

В матче 18-го тура РПЛ «Динамо» одержало победу со счетом 1:0.