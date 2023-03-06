Бувач: «Игра «Динамо» не была катастрофой, но мы не показали хороший футбол»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач оценил игру команды в матче против «Крыльев Советов» в 18-м туре РПЛ (1:0).

«Игра «Динамо» была катастрофой в первом тайме? Не катастрофа. Мы не показали хороший футбол, я не знаю почему. Потому что первые два матча в Кубке России были недостаточно хорошими, но были нормальными. Но первый тайм в матче с «Крыльями Советов» не был хорошим, да», — цитирует Бувача ТАСС.

После победы над самарцами «Динамо» сохранило четвертое место в РПЛ, сократив отставание от «Ростова», идущего на третьей строчке, до трех очков. В следующем туре команда Славиши Йокановича в гостях сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет в субботу, 11 марта.