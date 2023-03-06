Фомин заявил, что связывает свое ближайшее будущее с «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин признался, что пока не думает о возможном заключении нового контракта с бело-голубыми.
«Новый контракт? Честно, мне нечего сказать. У меня долгий контракт, поэтому сейчас даже не думаю об этом. Стараюсь помогать «Динамо», а как будет дальше, посмотрим. Конечно, свое ближайшее будущее связываю с «Динамо», у меня контракт», — приводит слова Фомина Sport24.
В сезоне-2022/23 26-летний Фомин провел 25 матчей за «Динамо» забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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