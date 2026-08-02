Тренер «Факела» Василенко заявил, что Гнапи будет оштрафован за нарушение дисциплины в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал незабитый пенальти нападающего команды Акселя Гнапи в матче 2-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3).

«Почему пенальти бил Аксель Гнапи? Нарушение игровой дисциплины. Аксель будет оштрафован», — сказал Василенко.

Он также ответил на вопрос про усиление состава «Факела».

«Мы не откажемся от хороших игроков на все позиции, для нас главное — не количество. Нужны люди с характером и нужны люди, которые будут именно делать эту команду сильней. Как только появятся игроки, мы обязательно их рассмотрим. Суть даже не в том, на какую позицию бы нам хотелось усиление. Если появится сильный игрок, но непрофильный, мы изменим схему», — добавил тренер.

«Факел» потерпел второе подряд поражение на старте сезона и идет 14-м в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ воронежцы 10 августа примут «Ахмат».

(Мария Захарян)