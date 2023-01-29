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Сегодня, 19:31

Йоканович рассматривает выход Тюкавина и Смолова с первым минут в матчах «Динамо»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Динамо» Славишы Йоканович рассказал об игре нападающих Константина Тюкавина и Федора Смолова.

Команда одержала победу в товарищеском матче против боснийского «Бораца» (3:2).

Дубль в составе бело-голубых сделал Тюкавин. Еще один гол на счету защитника Николаса Маричаля.

— Славиша, планируете ли вы в ближайших товарищеских матчах посмотреть, как Тюкавин и Смолов вместе на поле будут взаимодействовать? Попробуете ли схему в два нападающих?

— Мы в принципе уже использовали двух нападающих в игре против «Крыльев» и «Оренбурга». Здесь, наверно, вопрос не в том, насколько мы можем использовать нападающих, а на сколько они смогут вплестись в нашу схему, как они смогут взаимодействовать с опорной зоной. У нас достаточно еще впереди контрольных матчей, поэтому этот вариант мы рассматриваем.

— Насколько вы удовлетворены работой Арсена Захаряна на сборах? Не сказываются ли на нем идущие с начала сезона разговоры о «Челси»?

— Что касается сегодняшней игры, стоило бы быть спокойнее, но так или иначе игрок молодой. Для это мы и существуем, чтобы раскрывать игроков и позволять им самим раскрыть свой потенциал. Что касается разговоров о других клубах, это часть футбола, они будут возникать на протяжении всей карьеры. Арсен — очень важный игрок для нас. Не стоит заострять внимание на таких разговорах. Чтобы не терять время, мы должны сконцентрироваться на работе и продвигаться дальше в ней.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Славиша Йоканович
0
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3
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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