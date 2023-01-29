Ласкальт: «Мы думаем о самых высоких целях. Шаг за шагом, день за днем стараемся претворять все в жизнь»

Защитник «Динамо» Диего Ласкальт рассказал «СЭ» о планах московской команды на вторую часть сезона-2022/23.

— Эмоции от игры?

— Как всегда сложная игра. Мы очень много работаем, поэтому немного устали. Наши соперники хорошо оборонялись. Хорошо играли, смогли одержать победу. В первом тайме нам дали возможность играть с мячом. Хороший тест для нас.

— Амбиции «Динамо» на этот сезон?

— Нам нужно становиться сильнее сезон от сезона. Нам нужно быть на первых местах.

— Что вы думаете о Йокановиче?

— Мы работаем с ним уже пять-шесть месяцев. Следуем его советам.

— Вы долгое время играли в Италии. Недавно ушли из жизни Михайлович и Виалли.

— Итальянский футбол потерял великих людей. Это плохая новость для всего футбола, для их семей, когда мы теряем таких хороших людей. Они сделали многое для нас.

— Впечатления от встреч на поле с Синишой Михайловичем?

— Когда он играл, я наслаждался его игрой. Это все что я могу сказать.

— Уругвай вышел из группы на чемпионате мира, но вы не играли...

— Для нашего футбола, нашей страны это был момент гордости, колла мы вышли из группы. Но потом получили поражение. Это часть футбола.

— Можешь сравнить сборы при Йокановиче с теми, которые были у Шварца?

— Больших различий нет. С точки зрения физики все то же самое. Что касается техники и тактики, конечно, разница есть. Самое главное, что мы готовимся к чемпионату, у нас хорошие условия. Мы наслаждаемся работой.

— Задача подниматься в центр поля — задача тренера?

— Это часть нашей игры. Как защитник, я должен работать в обороне. Это и тренер говорит, и я чувствую момент, поднимаюсь.

— Какие шансы обогнать «Зенит»?

— Мы думаем о самых высоких целях. Шаг за шагом, день за днем стараемся претворять все в жизнь.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 матчей.