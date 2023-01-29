Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:31

Йоканович: «Считаю, что России стоит оставаться в УЕФА»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Пока мы остаемся в УЕФА, но были разговоры и об Азии. Ваше мнение на этот счет? Как реагировали на эти разговоры? Как нужно действовать дальше?

— Решение этого вопроса находится не в моих руках. Но я считаю, что России стоит оставаться в УЕФА и принимать участие во всех соревнованиях, которая проводит эта федерация. К сожалению, в свое время мне не представилась возможности играть здесь, но лучшим вариантом будет оставаться в Европе, потому что Россия по большей части европейская страна.

24 января РФС провел встречу с представителями УЕФА. Темой обсуждения стал вопрос возможного возвращения российских клубов и сборных к международным турнирам. В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия в международных соревнованиях.

РФС
Славиша Йоканович
УЕФА
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Легкоатлет Лысенко заявил, что подаст заявку на получение нейтрального статуса
Ласицкене: «Пока не будет точной информации, не буду себя настраивать лишний раз»
Депутат Госдумы Свищев считает позитивным знаком обсуждение ИИХФ и МОК будущего российских спортсменов
Президент РФБ Кириленко оценил возможность участия баскетбольных сборных России в Азиатских играх
В Азии разработают специальную систему квот на Олимпийские игры для российских спортсменов
В Международной федерации гимнастики поддержали решение МОК о восстановлении российских спортсменов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЦСКА сообщили, что Гайч покинул расположение команды: «Договоренности между клубами по условиям финализированы»

Йоканович рассматривает выход Тюкавина и Смолова с первым минут в матчах «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости