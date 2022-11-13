Стало известно место проведения зимних сборов «Динамо»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» планирует провести три тренировочных сбора этой зимой.

Первый сбор пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а второй и третий — в Турции.

Московский клуб обыграл ЦСКА в 17-м туре РПЛ (2:1) и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны (29 очков).