Йоканович — о Вареле: «Вчера он говорил, что не готов к игре»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал новость о том, что защитник Гильермо Варела.
«Вчера у меня была возможность переговорить с ним. Он говорил, что не готов к игре. Так что нам срочно пришлось менять планы», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
По информации «СЭ», защитник «Динамо» Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».
29-летний уругваец выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.
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|
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|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
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|1
|1
|0
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|4
|
5
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|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
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|
7
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|
8
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|0
|1
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|
9
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
10
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|1
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|
11
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|0
|1
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|1
|
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|1
|0
|1
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|1
|
13
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
14
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
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|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
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|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
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|1
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|
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Краснодар
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|
|
Мачей Рыбус
Спартак
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|0
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