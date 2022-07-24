Йоканович — о Вареле: «Вчера он говорил, что не готов к игре»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал новость о том, что защитник Гильермо Варела.

«Вчера у меня была возможность переговорить с ним. Он говорил, что не готов к игре. Так что нам срочно пришлось менять планы», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

По информации «СЭ», защитник «Динамо» Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

29-летний уругваец выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.