Гендиректор «Химок» Ульянов признался, что первый тайм с «Нижним Новгородом» был тяжелым для игроков

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал победу команды в матче второго тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (3:0). Он также сказал, что по работе судей в матче у него нет вопросов.

— Как можете описать эту победу? В матче были странные судейские решения.

— Да нет, все было нормально. Судейство нормальное. Был тяжелый первый тайм. Очень жарко, поэтому было тяжело бегать.

— Перед матчем общался с Роман Игоревичем, он сказал, что трансферная компания в «Химках» почти завершена, возможно, будет нападающий. Сегодня забил Долго и Руденко. Нужен ли нападающий?

— Не знаю, каждый тренер хочет еще более лучших футболистов. Думаю, нормально, у нас все хорошо, весь комплект есть.

— Больше трекеров не ожидается?

— Кто знает?