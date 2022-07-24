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Сегодня, 17:23

Ульянов прокомментировал уход Лоуренса из «Химок»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал уход полузащитника Лоуренса Николаса из клуба.

История с Лоуренсом стала очень нехорошей. Агент сказал, что причина ухода игрока — конфликт с Юраном. Насколько это соответствует действительности?
— Не комментирую.
— Это такая закрытая история?
— Агент много наговорит. Не хочу комментировать.

— Есть ли смысл верить этим словам?
— Ну, если вы доверяете, то есть. Кто-то не доверяет, поэтому каждый должен выбирать.

Ранее агент Николаса Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер клуба Сергей Юран лично недоволен Лоуренсом.

22 июля «Химки» объявили об уходе Лоуренса, контракт с 21-летним нигерийцем был расторгнут по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 0
Торпедо М 0
1-й тайм

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Дмитрий Ульянов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Селюк
0
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
6
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
7
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
8
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
9
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
10
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
14
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
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 3 : 0
24.07 17:30
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Батраз Гурциев

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