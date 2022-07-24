Ульянов прокомментировал уход Лоуренса из «Химок»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал уход полузащитника Лоуренса Николаса из клуба.

— История с Лоуренсом стала очень нехорошей. Агент сказал, что причина ухода игрока — конфликт с Юраном. Насколько это соответствует действительности?

— Не комментирую.

— Это такая закрытая история?

— Агент много наговорит. Не хочу комментировать.

— Есть ли смысл верить этим словам?

— Ну, если вы доверяете, то есть. Кто-то не доверяет, поэтому каждый должен выбирать.

Ранее агент Николаса Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер клуба Сергей Юран лично недоволен Лоуренсом.

22 июля «Химки» объявили об уходе Лоуренса, контракт с 21-летним нигерийцем был расторгнут по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.