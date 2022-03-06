Тренер «Динамо» Шварц высказался о судействе в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:2) ответил на вопрос о том, чем он остался недоволен от судейства.

«Было много спорных моментов по первому тайму, но я бы не стал детально говорить об этом», — сказал Шварц.

Также тренер ответил, можно ли назвать прошедшую встречу самой неудачное за его время в московском клубе.

«Я бы не стал сравнивать менее и более болезненные игры. Есть более важные моменты, чем проигранные встречи. Хотел бы сказать команде спасибо за второй тайм», — заявил он.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

После 20 туров РПЛ «Динамо» набрало 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла. «Спартак» с 26 очками располагается на девятой позиции.