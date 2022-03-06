Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Хоть Карасев и признан нашим лучшим судьей, у меня у самого есть сомнения в удалении Варелы. Но победили 2:0, можно и воздержаться от дальнейших комментариев по этому поводу. Хорошая, спартаковская, техничная игра. Но под конец можно было еще забивать Промесу. Что касается Бакаева, то он нужен «Спаратаку», надо продлевать, особенно в контексте последних событий. Он талантливый парень, зачастую может индивидуаьно показать и даже блеснуть», — сказал Пресняков «СЭ».

Владимир Пресняков также добавил, что ему жаль «Динамо».

«Мало того, в сегодняшней игре я бы не сильно огорчился, если бы «Спаратак» не выиграл. Проигрывать, конечно, не хотелось, но надо, чтоб у «Зенита» была команда, которая наступает на пятки. А сейчас он, естественно, уйдет далеко вперед. Если не брать в расчет Лигу Европы, при Витории «Спаратак» с таким огнем, так задорно не играл. Могу сам себя укорить, потому что был против Ваноли. Понятно, что прошло всего три игры, одна из которых кубковая с «Кубанью», но «Динамо» — это «Динамо», да еще и стадион прилично заполнен. Вероятно, я был не прав, считая, что Ваноли — это плохо для «Спартака». Сама игра мне напоминает ту самую, веселую спартаковску игру, за которую красно-белых и любят», — добавил Пресняков.

Отметим, что голами в матче отличились Шамар Николсон и Квинси Промес.

«Спартак» с 26-ю очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Динамо» находится на второй строчке с 39-ю баллами.