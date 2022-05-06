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Шварц был удален после матча «Крылья Советов» — «Динамо» в Самаре

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Сандро Шварц.
Фото ФК «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц был удален после игры 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (2:5).

«Сандро Шварц. Санкция в отношении официального лица клуба, выход на поле для конфронтации с судьей», — говорится в официальной формулировке на сайте РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. На матче работала бригада арбитра Василия Казарцева.

После 28 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.

Источник: https://premierliga.ru/match/match_14782.html
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Сандро Шварц
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
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7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
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 - : -
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Н. Новгород – Ахмат
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