Шварц был удален после матча «Крылья Советов» — «Динамо» в Самаре

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц был удален после игры 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (2:5).

«Сандро Шварц. Санкция в отношении официального лица клуба, выход на поле для конфронтации с судьей», — говорится в официальной формулировке на сайте РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. На матче работала бригада арбитра Василия Казарцева.

После 28 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.