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Сергеев признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий Иван Сергеев стал лучшим игроком «Зенита» в апреле, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Сергеев набрал 29,79 процента голосов болельщиков. В пяти матчах апреля нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Второе место в голосовании занял форвард Малком (21,68%), третье — полузащитник Клаудиньо (17,58%).

30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) и стал чемпионом России сезона-2021/22.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-05-06-ivan-sergeev-g-drive-luchshiy-igrok-aprelya-.htm
Иван Сергеев
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 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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Краснодар

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