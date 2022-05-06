Сергеев признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

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Нападающий Иван Сергеев стал лучшим игроком «Зенита» в апреле, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Сергеев набрал 29,79 процента голосов болельщиков. В пяти матчах апреля нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Второе место в голосовании занял форвард Малком (21,68%), третье — полузащитник Клаудиньо (17,58%).

30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) и стал чемпионом России сезона-2021/22.