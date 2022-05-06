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Шварц назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении от «Крыльев Советов» в матче 28-го тура РПЛ (2:5).

«Хотелось бы начать пресс-конференцию с поздравления футбольного клуба «Зенит», который на прошлой неделе стал чемпионом России. Также сегодня хотелось бы поздравить «Крылья Советов» с одержанной победой в день юбилея команды.

Если говорить в целом об игре, то она была очень эмоциональной и в данном соперничестве нам постоянно приходилось догонять, мы пытались вернуть эту встречу. Проигрывали 1-0, сравняли счет во втором тайме. Потом вы знаете, как складывалась игра, мы проигрывали 3-1. У нас была хорошая возможность сравнять счет, но, к сожалению, нам это не удалось. «Крылья Советов» проводили разящие контратаки, в которых поражали наши ворота. Итоговый результат всем известен, счет на табло», — приводит слова Шварца «Чемпионат».

«Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4687395-glavnyj-trener-dinamo-shvarc-prokommentiroval-krupnoe-porazhenie-ot-krylev-sovetov.html
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
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Н. Новгород – Ахмат
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Уфа – Ростов
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8.05 16:30
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