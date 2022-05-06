Шварц назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении от «Крыльев Советов» в матче 28-го тура РПЛ (2:5).

«Хотелось бы начать пресс-конференцию с поздравления футбольного клуба «Зенит», который на прошлой неделе стал чемпионом России. Также сегодня хотелось бы поздравить «Крылья Советов» с одержанной победой в день юбилея команды.

Если говорить в целом об игре, то она была очень эмоциональной и в данном соперничестве нам постоянно приходилось догонять, мы пытались вернуть эту встречу. Проигрывали 1-0, сравняли счет во втором тайме. Потом вы знаете, как складывалась игра, мы проигрывали 3-1. У нас была хорошая возможность сравнять счет, но, к сожалению, нам это не удалось. «Крылья Советов» проводили разящие контратаки, в которых поражали наши ворота. Итоговый результат всем известен, счет на табло», — приводит слова Шварца «Чемпионат».

«Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.