Челестини о результатах ЦСКА: «То, что сделала команда, — просто невероятно. Ребятам надо поставить памятник»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 17-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0) отметил, что команда проделала невероятную работу в первом отрезке сезона.

Армейцы набрали 36 очков и вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Краснодар» (34 очка) и «Зенит» (33), у которых еще по одному матчу в запасе.

— Судейство не комментирую. Атмосфера в команде отличная. В самом начале понял, что эта команда прекрасная. Мы живем все вместе, живем сплоченно. Очевидно, что летом были определенные ошибки. Это привело к тому, что нам пришлось их исправлять. Эта команда выиграла Кубок России, потом поменяла тренера. Было непросто: уехал тренер, приехал швейцарец, и что он нам теперь скажет.

Если ты пришел в клуб, который на грани, плохо играет, ты можешь что-то изменить. Мне пришлось готовиться к Суперкубку, много кто уехал и мало кто приехал. То, что сделала команда, — просто невероятно. Сейчас лучше не сделаешь! Суперкубок, первые в лиге, выиграли четвертьфинал. Что-то еще попросить от команды? Невозможно. Это значит просить что-то невероятное.

Ребятам надо поставить памятник. Вы даже не представляете, что они нам дают.