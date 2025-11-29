Гусев призвал российские клубы развивать отечественных специалистов

Российский комментатор Виктор Гусев в разговоре с «СЭ» высказался о частой смене главных тренеров в «Спартаке».

«У «Спартака» с начала этого века сменилось 20 тренеров. Уже не считая исполняющих обязанности. Людям просто не дают поработать, а нужно дать это сделать. Я не знаю, почему в свое время убрали Аленичева. Знаете, все было хорошо. Он поднял команду, но стоило один несчастный матч в еврокубке проиграть и их с Титовым убрали. Почему? Нашим большим клубам у руля нужен сразу великий человек. А ведь этот человек вырастает из чего-то постепенно. Надо просто давать время», — сказал Гусев «СЭ».

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

После 16 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 28 очками.