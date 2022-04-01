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Алексей Березуцкий: «С возвращением Василия эмоций у тренерского штаба ЦСКА стало больше»

Алексей Березуцкий рассказал об изменениях в ЦСКА после возвращения брата Василия
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал об изменениях в тренерском штабе после возвращения брата Василия в клуб.

«С возвращением Василия эмоций у всего тренерского штаба ЦСКА стало больше, — приводит слова Березуцкого официальный сайт московского клуба. — Все мы прекрасно знаем и самого Василия, и его характер. И вообще он топ! Хотя на самом деле он сейчас на меня надавил и заставил это сказать».

После 22 туров Тинькофф РПЛ армейцы набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 3 апреля, красно-синие встретятся с «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-komanda-sposobna-eshche-pribavit/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Рубин» и «Химки»: команды назвали стартовые составы
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

 10
П
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Зенит

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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Краснодар

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Максимилиано Кофрие

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