Алексей Березуцкий: «С возвращением Василия эмоций у тренерского штаба ЦСКА стало больше»

Алексей Березуцкий рассказал об изменениях в ЦСКА после возвращения брата Василия

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал об изменениях в тренерском штабе после возвращения брата Василия в клуб.

«С возвращением Василия эмоций у всего тренерского штаба ЦСКА стало больше, — приводит слова Березуцкого официальный сайт московского клуба. — Все мы прекрасно знаем и самого Василия, и его характер. И вообще он топ! Хотя на самом деле он сейчас на меня надавил и заставил это сказать».

После 22 туров Тинькофф РПЛ армейцы набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 3 апреля, красно-синие встретятся с «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.