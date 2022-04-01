«Рубин» и «Химки»: команды назвали стартовые составы

«Рубин» и «Химки» объявили составы на матч 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Зуев, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Апшацев, Онугха.

Запасные: Исмагилов, Медведев, Савицкий, Фаттахов, Игнатьев, Михайлов, Климов, Кузнецов.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Руденко.

Запасные: Генералов, Григалава, Идову, Юран, Магомедов, Долгов, Садыгов.

Встреча «Рубина» с «Химками» состоится сегодня, 1 апреля. Игра пройдет в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.