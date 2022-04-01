Березуцкий: «Не могу сказать, что новички на сто процентов вписались в игру ЦСКА. Команда еще прибавит»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал об адаптации новичков в команде.

«Полной уверенности, что все сложится именно так, у меня не было, — приводит слова Березуцкого официальный сайт московского клуба. — Разумеется, я на это надеялся, поскольку в команду пришли игроки очень высокого уровня. Они сразу же стали игроками стартового состава и, как вы сами отметили, с первого матча начали приносить пользу. Вместе с тем, пока не могу сказать, что новички уже на сто процентов вписались в игру ЦСКА. Здесь, как мне представляется, существуют резервы для усиления, и я надеюсь, что команда еще прибавит. Она способна на это».

Также тренер прокомментировал победу над «Рубином» (6:1) в матче 22-го тура Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Меня очень порадовал настрой, с которым игроки провели этот матч. Начали без раскачки, сразу же завладели инициативой. Конечно, два быстрых гола кардинально изменили ситуацию. В РПЛ даже один мяч, забитый в дебюте, меняет картину, а тут уже 2:0 к 11-й минуте. Соперникам пришлось перестраиваться и больше рисковать. Мы же не отступили от своей игры, и даже до первого удаления безраздельно доминировали на поле. Соглашусь в оценке показанного нами футбола, игра действительно удалась», — сказал он.

После 22 туров РПЛ армейцы набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 3 апреля, красно-синие встретятся с «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.