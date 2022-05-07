Алексей Березуцкий: «Мотивировать игроков очень сложно, но это не оправдание»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Сочи» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (0:1).

«Есть ли вопросы к мотивации игроков? Это закономерное следствие того, что давно происходит. «Динамо» столкнулось с такой же ситуацией. Мы боролись за высокие места после марта, а потом все понимали, что произойдет. Мотивировать игроков очень сложно, но это все равно не оправдание. Футболист должен выкладываться вне зависимости от обстоятельств», — рассказал Березуцкий.

ЦСКА остался на четвертом месте (47 очков), но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».