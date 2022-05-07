Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий по итогам матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:1).

«Первый тайм сыграли плохо, второй гораздо лучше. Но в футболе нужно играть 90 минут. Во втором были хорошие подходы, но забить не удалось.

Тороп — очень молодой человек. Мне кажется, он сыграл очень хорошо, справился с нервами и давлением», — сказал Березуцкий.

Матч из-за полученного в прошлом туре повреждения пропустил вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Вместо него место в воротах занял 18-летний Владислав Тороп, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.