Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) остался доволен игрой команды.

«Хочу поздравить команду и болельщиков. Выиграли на характере и мастерстве, — отметил Федотов. — В первом тайме доминировали, могли еще увеличить преимущество. Понимали, что во втором тайме ЦСКА прибавит, нам нужно было сыграть по счету. Было много единоборств, забросов, ряд тревожных ситуаций.

У Попова уже был подобный спазм икроножной мышцы. Сняли его, чтобы не повредить, надеюсь, он может еще в следующих матчах.

Есть ли проблемы с мотивацией игроков? Наша главная задача — чтобы всему штабу было интересно приходить на работу. Это наша профессия, нам повезло, не каждому выпадает удача заниматься любимым делом. Так что ребята полностью отдаются. У нас есть родные и близкие, фанаты. Футбол для болельщиков. Так что у нас даже мыслей нет закатать рукава. Наоборот, играем с еще большим остервенением. Футбол сейчас стал отдушиной».

«Сочи» одержал третью победу подряд и с 52 очками в 28 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.