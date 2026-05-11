Тренер «Балтики» Талалаев предложил организовать семинар по общению с журналистами

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему перестал общаться с некоторыми представителями СМИ.

«Нужно организовать круглый стол, семинар по общению с журналистами. Иначе люди перестают общаться. Так, я принял решение для себя не общаться с некоторыми. Надо понимать, что за каждой структурой стоят организаторы. Например, есть журналисты, которые работают на центральном телевидении, а также параллельно ведут шоу. Там идет зарабатывание денег, учитываются интересы агентов», — сказал Талалаев.

После 29 матчей «Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре сезона калининградцы 17 мая дома сыграют с московским «Динамо».

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