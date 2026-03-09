Дзюба: «Вернусь ли я в «Спартак»? Вернусь!»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после матча со «Спартаком» (3:4) в 20-м туре РПЛ рассказал о желании вернуться в московский клуб.

— Возглавить «Спартак»? До лета доиграю, а там посмотрим. В принципе, готов. Я постараюсь. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся. Вернусь ли я в «Спартак»? Вернусь! — сказал Дзюба болельщикам после игры на «Лукойл Арене» в Москве.

Дзюба — воспитанник «Спартака». 37-летний форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год.

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