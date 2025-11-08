Мостовой: «Смеялся с двух комментаторов. «Динамо» проигрывает — ни одного плохого слова. Был бы «Спартак» — разорвали бы тренера»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

«Смеялся с двух комментаторов этой встречи (матч комментировали Черданцев и Дурасов. — Прим. «СЭ»). «Динамо» проигрывает 0:2, а они ни одного плохого слова не скажут. Сейчас бы «Спартак» проигрывал — разорвали бы тренера. А тут все нормально, команда проигрывает «Акрону», который два раза за центр поля вышел. Проиграли, все нормально (смеется). Болельщики «Динамо» вряд ли довольны? Я давно уже говорю, что нельзя сидеть на нескольких стульях. У нас это делают. Но касательно игры даже вопросы. Как можно три дня назад обыгрывать «Зенит» и проиграть сейчас «Акрону» дома? Что происходит? Это вопросы к тренерскому штабу. «Динамо» сегодня многих удивило», — сказал Мостовой «СЭ».

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место в турнирной таблице. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.