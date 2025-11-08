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Мостовой: «Смеялся с двух комментаторов. «Динамо» проигрывает — ни одного плохого слова. Был бы «Спартак» — разорвали бы тренера»

Дарик Агаларов
корреспондент
Константин Тюкавин и Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

«Смеялся с двух комментаторов этой встречи (матч комментировали Черданцев и Дурасов. — Прим. «СЭ»). «Динамо» проигрывает 0:2, а они ни одного плохого слова не скажут. Сейчас бы «Спартак» проигрывал — разорвали бы тренера. А тут все нормально, команда проигрывает «Акрону», который два раза за центр поля вышел. Проиграли, все нормально (смеется). Болельщики «Динамо» вряд ли довольны? Я давно уже говорю, что нельзя сидеть на нескольких стульях. У нас это делают. Но касательно игры даже вопросы. Как можно три дня назад обыгрывать «Зенит» и проиграть сейчас «Акрону» дома? Что происходит? Это вопросы к тренерскому штабу. «Динамо» сегодня многих удивило», — сказал Мостовой «СЭ».

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место в турнирной таблице. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

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Александр Мостовой
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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