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Главный редактор «Матч ТВ» о правах на РПЛ: «Это не только про бизнес, но и про социальную ответственность»

20:20
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Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин в Telegram-канале высказался о ситуации с продажей прав на показ матчей Тинькофф РПЛ.

«Мы действительно воспользовались правом первой очереди и сделали свое предложение Лиге касательно покупки прав на новые сезоны. Как и раньше, мы не раскрываем коммерческую сторону вопроса, однако могу сказать, что это предложение полностью соответствует рынку. Теперь дело за руководством Лиги и клубами.

Мы убеждены, что российский футбол — это не только про бизнес, но и про социальную ответственность. Когда мы говорим о европейских практиках, то часто забываем важную составляющую этих бизнес-процессов — покупательскую способность населения и готовность платить за контент.

Сейчас много говорят о неких коллаборациях наших коллег — когда центральные матчи останутся в федеральном эфире, а все остальные уйдут на платные интернет-платформы.

Будет ли доволен пожилой болельщик условных «Нижнего Новгорода» или «Уфы», когда не увидит ни одного матча любимой команды в федеральном эфире? Сомневаюсь.

Мы, будучи профильным спортивным телеканалом, предлагаем принципиально иной подход — да, у нас есть платная подписка на «Матч Премьер». Но также мы показываем матчи всех команд в эфире федерального «Матча» — поэтому у нас можно смотреть и дерби, и матчи команд не из первой восьмерки. Говоря о социальной функции телеканала, мы говорим именно о доступности спорта — разных видов, разной степени интереса массовой аудитории, разной степени динамики. Кроме того, мы единственный телеканал, который умеет упаковывать спорт — точно знаю, что наши кейсы коллеги используют в качестве примера для своей работы. Эксперты, студии на стадионах и в Останкино, мультитрансляции и многое другое — это наша гордость и уровень, к которому другие пока лишь стремятся. Критику видим, работаем над собой, но одновременно радуемся и такой обратной связи, ведь худшее, что может быть в спорте, — это равнодушие.

Поэтому, безусловно, мы сделаем все возможное, чтобы оставить РПЛ у себя на телеканале. И, между прочим, уже в течение года мы планируем обновить наши платформы до соответствующего запросам болельщиков уровня — чтобы ничто не отвлекало от спорта», — написал Тащин.

На данный момент правами на трансляцию РПЛ обладает «Матч ТВ». Ранее онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
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Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Дополнительная информация:

https://t.me/Match_TV/54224

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Александр Кравченко все материалы автора

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