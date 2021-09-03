Главный редактор «Матч ТВ» о правах на РПЛ: «Это не только про бизнес, но и про социальную ответственность»

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин в Telegram-канале высказался о ситуации с продажей прав на показ матчей Тинькофф РПЛ.

«Мы действительно воспользовались правом первой очереди и сделали свое предложение Лиге касательно покупки прав на новые сезоны. Как и раньше, мы не раскрываем коммерческую сторону вопроса, однако могу сказать, что это предложение полностью соответствует рынку. Теперь дело за руководством Лиги и клубами.

Мы убеждены, что российский футбол — это не только про бизнес, но и про социальную ответственность. Когда мы говорим о европейских практиках, то часто забываем важную составляющую этих бизнес-процессов — покупательскую способность населения и готовность платить за контент.

Сейчас много говорят о неких коллаборациях наших коллег — когда центральные матчи останутся в федеральном эфире, а все остальные уйдут на платные интернет-платформы.

Будет ли доволен пожилой болельщик условных «Нижнего Новгорода» или «Уфы», когда не увидит ни одного матча любимой команды в федеральном эфире? Сомневаюсь.

Мы, будучи профильным спортивным телеканалом, предлагаем принципиально иной подход — да, у нас есть платная подписка на «Матч Премьер». Но также мы показываем матчи всех команд в эфире федерального «Матча» — поэтому у нас можно смотреть и дерби, и матчи команд не из первой восьмерки. Говоря о социальной функции телеканала, мы говорим именно о доступности спорта — разных видов, разной степени интереса массовой аудитории, разной степени динамики. Кроме того, мы единственный телеканал, который умеет упаковывать спорт — точно знаю, что наши кейсы коллеги используют в качестве примера для своей работы. Эксперты, студии на стадионах и в Останкино, мультитрансляции и многое другое — это наша гордость и уровень, к которому другие пока лишь стремятся. Критику видим, работаем над собой, но одновременно радуемся и такой обратной связи, ведь худшее, что может быть в спорте, — это равнодушие.

Поэтому, безусловно, мы сделаем все возможное, чтобы оставить РПЛ у себя на телеканале. И, между прочим, уже в течение года мы планируем обновить наши платформы до соответствующего запросам болельщиков уровня — чтобы ничто не отвлекало от спорта», — написал Тащин.

На данный момент правами на трансляцию РПЛ обладает «Матч ТВ». Ранее онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира.