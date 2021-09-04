Дуглас Сантос о продлении контракта с «Зенитом»: «Чувствую себя здесь, как дома»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал продление контракта с клубом из Санкт-Петербурга.
«Очень доволен продлением моего контракта. Я чувствую себя здесь как дома! Давайте вместе добиваться новых достижений. Спасибо, Иисус! Давай, Зенит!» — написал у себя в Instagram Сантос.
Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Гамбурга». Вчера, 3 сентября «Зенит» объявил о продлении соглашения с 27-летним бразильцем до конца июня 2026 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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