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Глава судейского комитета: «Спартак» просит разобрать судейство Карасева. Считаю, он отработал безупречно»

17:39
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитров Сергея Лапочкина в матче «Динамо» — «Рубин» (0:1) и Сергея Карасева в дерби ЦСКА — «Спартак» (3:1).

Вчера появилась информация, что «Динамо» просит планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой рассмотреть и соответствующим образом оценить судейство Лапочкина.

— Мы считаем, что Лапочкин провел этот матч на очень высоком уровне. Точно так же отработал и Карасев на дерби ЦСКА — «Спартаком», - сказал Хачатурянц.

— То есть, у вас нет вопросов к этим арбитрам?

— Нет. Ни к Лапочкину, ни к Карасеву. Они провели свои игры на самом высоком уровне.

— А «Спартак» не просил рассмотреть работу Карасева?

— 10 минут назад пришло письмо от «Спартака». Мы будем его рассматривать. Но мое личное мнение: работа судьи — безупречная.

— То есть «Спартак» просит разъяснить ряд моментов дерби?

— Да, есть некоторые вопросы, которые требуют заключения экспертно-судейской комиссии. (Виталий Айрапетов)

Динамо — Рубин
ЦСКА — Спартак

 

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