Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги. Центральную игру тура ЦСКА — «Зенит» будет судить бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

Матчи 23-го тура пройдут с 17 по 19 марта.

Полностью список назначений выглядит следующим образом:

17 марта, среда

«Ротор» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Тихон Калугин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Гвардис.

18 марта, четверг

«Уфа» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Антон Кобзев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Николай Левников.

«Спартак» — «Урал»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

19 марта, четверг

«Сочи» — «Тамбов»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Михаил Вилков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Александр Колобаев.

«Рубин» — «Химки»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Зуев.