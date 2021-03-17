Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич — о работе арбитров во встрече волгоградцев с дончанами (0:4).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

23-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:4 (0:1)

Голы: Гигович, 41 (0:1). Альмквист, 59 (0:2). Соу, 62 (0:3). Саплинов, 90+2 (0:4).

Нереализованный пенальти: Соу, 8 (вратарь)

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Шомко (Степанов, 63), Кожемякин, Гогуа, Жигулев, Маевский, Давиташвили (Серченков, 29), Муллин, Макаров, Понсе, Фламарион (Медведь, 69).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Осипенко (Поярков, 46), Алеесами, Хаджикадунич, Байрамян, Махатадзе (Полоз, 46), Тугарев (Саплинов, 46), Глебов, Гигович (Альмквист, 57), Соу (Турищев, 89).

Предупреждения: Жигулев, 48. Глебов, 49. Козлов, 64. Гогуа, 85.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Елеференко, Чельцов (оба — Москва).

ВАР: Сухой (Люберцы). Калугин (Москва).

17 марта. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 5085 зрителей.

— Ваша оценка судейства? — вопрос Хацкевичу.

— Как вам сказать... Одним словом? Как-то Юрия Никулина попросили описать его жизнь. Он ответил: «Матом можно? Нет? Тогда все хорошо...» Если серьезно, это беспредел! Особенно первый тайм. Что бы ты ни делал, все время свистели в сторону «Ростова». Особенно в штрафной. В центре поля — все грамотно, четко... А дальше.

Пенальти неоднозначный. Кроме того, считаю, что футболист «Ростова» играл рукой. Это фол. Нужно было останавливать матч, а в итоге соперник забил...

23 тур в РПЛ открылся ярким матчем «Ротора» и «Ростова» ?



Отменённый гол Седрика Гогуа, нереализованный пенальти, +10 минут в первом тайме и итоговые 0:4 — ростовчане в южном дерби увозят из Волгограда 3 очка ?? pic.twitter.com/Bukg5KawdL — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 17, 2021

— Не считаете, что на работу Левникова повлияли резкие заявления руководителей «Ростова» после встречи с «Химками»?

— Не знаю. Помните, «Спартак» поднял шум после матча с «Сочи» в начале чемпионата? Красно-белых стали хорошо судить. Потом та же история была с «Ахматом». Может быть, «Ротору» пойти тем же путем? Но это уже пусть наше руководство принимает решение. Лично мне неприятно видеть такую работу арбитра.

— Нет мыслей бойкотировать следующий матч?

— Вы знаете, от каждого тура «Ротор» получает неоценимый опыт. Считаю, ультиматумы ни к чему хорошему не приводят. Нужно выходить и играть.

— Итоговый счет — 0:4. Если бы не решения арбитра, думаете, «Ротор» не проиграл бы?

— Сложно рассуждать в сослагательном наклонении. Если бы да кабы... Но такие ошибки судьи в первом тайме... Было тяжело объяснить ребятам, что надо продолжать играть. Хотя где-то мы сами дрогнули после таких решений.

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— Вы сами уже разобрались, что считается игрой рукой, а что — нет?

— Что бы мы сейчас с вами ни говорили, матч окончен. Арбитра могут как наказать, так и оправдать. Но, вот честно, мы — тренеры, футболисты — до сих пор не понимаем, как трактуется рука. Фол это или нет? В любом случае пусть это останется на совести рефери...

— Может быть, ВАР не нужен?

— Если брать сегодняшний матч, то сначала не засчитали наш гол, потом поставили пенальти, потом засчитали гол в наши ворота... Когда этот ВАР вмешивается? Нужно все это делать быстрее, учиться у западных коллег. В Англии нет таких затяжек. А у нас игра разбивается на отрезки. Темп теряется... И опять же решение зависит не от одного судьи в поле, а еще от тех, кто сидит за монитором...

— Нет опасений, что результат может решить в итоге судьбу «Ротора» в премьер-лиге?

— Ну... Сегодня у меня настроение не очень... Судейские ошибки часто влияют на судьбу не только команды, но и целого города. «Ротор» многое значит для Волгограда. Шестнадцать лет клуба не было в высшем дивизионе. Зачем издеваться над слабыми командами?! Нам надо иметь достоинство, идти дальше. Но, наверное, со стороны нашего клуба тоже должны быть какие-то действия.