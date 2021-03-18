Гол «Зенита» не засчитан ошибочно? Чтобы это определить, нужны миллионы долларов

Разбираем один из спорных эпизодов матча ЦСКА — «Зенит» (2:3).

Что произошло

На 82-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком не засчитала взятие ворот Игоря Акинфеева после удара Дугласа Сантоса. Правильно ли поступили судьи? Пересек ли мяч линию ворот? Чем занимались в тот момент видеоассистенты?

ВАР

Видеоарбитры (ВАР) Игорь Панин и Антон Аверьянов и другие их коллеги в ходе любого матча просматривают все эпизоды. Как и требует протокол ВАР. В одних случаях они ограничиваются своей проверкой, о которой не сообщают судье, в других — просят остановить матч и изучают запись во время паузы, в третьих — после такой проверки приглашают судью к монитору.

Так было и вечером в среду в игре ЦСКА — «Зенит». По моим данным, Панин и Аверьянов видели те же повторы случившегося на 82-й минуте, что и телезрители. В такой ситуации они не могли принять окончательное решение.

17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 2:3. Эпизод с возможным голом в ворота Игоря Акинфеева.

17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 2:3. Эпизод с возможным голом в ворота Игоря Акинфеева.

17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 2:3. Эпизод с возможным голом в ворота Игоря Акинфеева.

Линия ворот

Гол считается забитым, если мяч полностью пересек линию ворот. Утверждать, что так и произошло в игре ЦСКА — «Зенит», невозможно. Потому что нет подходящего видеоповтора. Если судить по одному из стоп-кадров, то может показаться, что мяч пересек «ленточку». Но это, скорее всего, не так. Он касается своей проекцией линии ворот.

Решение

Когда у ВАР нет возможности дать однозначную оценку, они не вмешиваются в действия судьи. Так и произошло в среду. Гол «Зенита» не был засчитан, так как ни у арбитра, ни у его ассистентов, ни у видеоассистентов не было уверенности, что мяч оказался в воротах.

Технология

Существует Goal Line Technology — технология для определения взятия ворот. Такие системы применяются на крупных международных турнирах, а также, к примеру, в чемпионатах Англии и Франции.

Это дорогое удовольствие. Его стоимость варьируется. В свое время Мишель Платини, будучи президентом УЕФА и отстаивая использование помощников судей у ворот, заявил, что союзу придется выделить 66 миллионов долларов на пять лет для оснащения системами для определения взятия ворот основных турниров — чемпионата Европы и Лиги чемпионов.

В 2013 году появлялись сообщения, что компания Hawk Eye, которая сейчас занимается техническим сопровождением деятельности ВАР, предлагала свои системы за 250 тысяч фунтов для каждого из стадионов английской премьер-лиги. Та система включала в себя семь камер и гарантировала миллиметровую точность. Помимо этого, обслуживание каждой системы требовало выделения еще 2-3 тысяч фунтов для каждого матча.

Покупать дорогостоящую технологию для определения взятия ворот сегодня нет смысла. Пока на такие траты готовы идти только богатые лиги и клубы, такие как в Англии или Германии, а также ФИФА и УЕФА. Она нужна считаное число раз в год, к тому же не отличается 100-процентной надежностью. Были несколько сбоев в той же Франции, когда система ошибочно не фиксировала взятие ворот, и судье на часы не приходил специальный сигнал.