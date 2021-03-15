Руководитель донского клуба Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» высказал свое мнение о скандальных решениях судей в матче 22-го тура с «Химками» (0:1).

Напомним, что ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Ростов» попросил ЭСК РФС дать оценку трем эпизодам той встречи: отмене гола форварда Али Соу, который не засчитали после видеопросмотра ВАР, а также нарушению правил на Дмитрии Полозе и моменту с пенальти на Резиуане Мирзове.

— Прошло несколько дней после игры. Что можете сказать по ее итогам?

— Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник. Если потом какие-то люди, допускающие ошибки (или делающие что-то другое), просто берут и убивают «Ростов», то зачем все это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали — хочется все бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.

Понятно, что все забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего все это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим? После таких игр — полное опустошение. Ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты — вопросов нет. Но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь?

— Вас удивляет, что такие промахи допускаются даже с ВАР?

— Зачем нам такой ВАР, за который мы — клубы — платим, чтобы он нас же и прибивал? Значит, не станем больше платить, пока не появятся квалифицированные и объективные специалисты. Значит, пусть руководство российского футбола принимает какие-то меры, что-то решает. Чтобы не закончилось все только тем, что бригаде арбитров дадут дисквалификацию на пару встреч в лучшем случае — и все.

— Допускаете, что в таких решениях рефери может присутствовать коррупционная составляющая?

— У нас в чемпионате слишком много скандалов. Коррупция? Много разговоров вокруг этой темы, но, чтобы говорить о ней, нужны факты. То, что это некомпетентность, — факт.

— Нет ощущения, что существует глобальная проблема с развитием футбола в стране?

— Я не буду давать этому оценки и комментировать. Видим и понимаем ситуацию в российском футболе изнутри — и уверены, что в ближайшем будущем все должно кардинально поменяться в лучшую сторону. В этом заинтересованы все.