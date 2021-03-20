ЦСКА согласовал с Оличем контракт до лета 2022 года
Новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич, сообщает 20 марта Metaratings. Контракт с хорватским специалистом заключен до конца сезона-2021/22.
Планируется, что новый тренер проведет первое занятие с армейцами уже во вторник, 23 марта, когда команда выйдет из мини-отпуска, связанного с паузой на матчи национальных сборных. Про данным «СЭ», в этот же день объявят о назначении хорватского специалиста.
Руководство ЦСКА еще с осени вело переговоры о возможном назначении хорвата главным тренером команды, однако это было невозможно из-за отсутствия необходимой категории тренерской лицензии УЕФА.
41-летний Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006).
Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА. Ранее он работал помощником главного тренера сборной Хорватии.
По информации «СЭ», Олич хотел бы видеть своим помощником Элвера Рахимича.
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Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/tsska-zaklyuchil-s-olichem-kontrakt-do-leta-2022-goda/
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