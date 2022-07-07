Глава судейского комитета Каманцев рассказал о подготовке судей к сезону
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о подготовке судей к новому сезону РПЛ.
— Судьи готовятся к сезону параллельно с клубами. Сборы арбитров — что это такое?
— Судьи заезжают на сбор, слушают лекции, сдают тесты на физическую готовность и теорию. Исходя из результатов они получают допуск к сезону. Мы можем собраться оффлайн, обсудить все спорные вопросы. Каждый получит наставления и трактовки.
В этом году есть существенные изменения по некоторым трактовкам. Планируем донести их до СМИ и болельщиков после завершения судейских сборов, чтобы у нас было единое понимание. Часто конфликтные ситуации и скандалы разгораются не из-за того, что арбитры судят неправильно или не соблюдают инструкции, а в связи с тем, что эти инструкции не всегда должным образом (качественно и количественно) доведены до болельщиков и клубов.
В этом году постараемся быть еще более открытыми, если это интересно зрителям и командам. Чтобы все понимали, как мы принимаем решения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -