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Судейство

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Глава судейского комитета Каманцев рассказал о подготовке судей к сезону

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Судья.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о подготовке судей к новому сезону РПЛ.

— Судьи готовятся к сезону параллельно с клубами. Сборы арбитров — что это такое?

— Судьи заезжают на сбор, слушают лекции, сдают тесты на физическую готовность и теорию. Исходя из результатов они получают допуск к сезону. Мы можем собраться оффлайн, обсудить все спорные вопросы. Каждый получит наставления и трактовки.

В этом году есть существенные изменения по некоторым трактовкам. Планируем донести их до СМИ и болельщиков после завершения судейских сборов, чтобы у нас было единое понимание. Часто конфликтные ситуации и скандалы разгораются не из-за того, что арбитры судят неправильно или не соблюдают инструкции, а в связи с тем, что эти инструкции не всегда должным образом (качественно и количественно) доведены до болельщиков и клубов.

В этом году постараемся быть еще более открытыми, если это интересно зрителям и командам. Чтобы все понимали, как мы принимаем решения.

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РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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