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Глава РПЛ выступил против создания европейской премьер-лиги

12:30
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Глава Тинькофф-Российской премьер-лиги Сергей Прядкин выступил против возможного создания европейской премьер-лиги с участием лучших клубов континента.

«Нельзя ставить интересы ряда ведущих, богатых клубов, которых не более десятка, выше интересов всех национальных чемпионатов и лиг, — сказал в эфире «Россия 24» Прядкин. — Если коротко сказать, то богатые станут богаче, а бедные — беднее. Наша страна абсолютно в этом не заинтересована. Вы прекрасно знаете, что даже пять наших ведущих клубов никогда не попадут в эту лигу».

Ранее сообщалось, что более 10 клубов из топ-5 европейских чемпионатов, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», ведут переговоры о создании европейской премьер-лиги. Организаторы хотят запустить турнир в 2022 году при поддержке ФИФА, ожидается, что в нем будут участвовать 16-18 команд, а банк JP Morgan готов инвестировать в лигу около 6 миллиардов долларов.

Дополнительная информация:

https://www.vesti.ru/article/2481749

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