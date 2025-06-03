Алаев — о поддержке клубами «Пари НН»: «Иного решения быть не могло»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что «Пари НН» был поддержан клубами по спортивному принципу.

«Были ли те, кто против «Пари НН»? Не имею права говорить, кто против. Но за явным большинством выбрали «Пари НН». Футбол должен заканчиваться свистком, а не решениями чиновников в кабинетах. Хорошего решения в этой ситуации не было. Но все это произошло из-за ситуации с «Химками». Сегодня я сказал клубам. Скажу и вам. Иного решения быть не могло. Можно оценивать с точки зрения коммерческой, инфраструктурной, но ключевое — спортивная составляющая.

Какая была аргументация тех, кто был против «Пари НН»? Не могу рассказывать подробностей. С матчем «Пари НН» — «Сочи» это не было связано.

Надеюсь, исполком поддержит мнение РПЛ. И «Пари НН» станет участником. Примерно за месяц до первого тура мы дадим первую часть расписания матчей РПЛ», — сказал Алаев.

По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» с 27 очками занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграл в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).

Занявшие 12-е место в РПЛ «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.