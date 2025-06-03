Гладышев признан лучшим игроком «Динамо» в апреле-мае

Нападающий Ярослав Гладышев признан лучшим игроком московского «Динамо» в апреле-мае по версии болельщиков.

В 9 матчах в составе бело-голубых вингер отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

Всего в этом сезоне на счету 22-летнего Гладышева 39 матчей во всех турнирах, 13 голов и 8 голевых передач.

По итогам сезона-2024/25 «Динамо» с 56 очками заняло 5-е место в турнирной таблице РПЛ.