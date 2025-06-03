Дуглас Сантос: «Я от мечты сыграть за сборную Бразилии не отказываюсь»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос, за какую сборную он хочет играть.

«Я всегда говорил, что моя семья, мои друзья и я сам всегда мечтали и продолжают мечтать однажды увидеть меня на чемпионате мира в составе сборной Бразилии. Я от этой мечты не отказываюсь. Это моя мечта с самого детства, я видел ее во снах. Но я не думаю об этом, когда играю за «Зенит». Это не является моей мотивацией. Моя мотивация — быть полезным здесь и сейчас и приносить пользу моему клубу, цвета которого я защищаю. И если однажды все сложится так, что меня пригласят и я попаду в сборную Бразилии, то я буду счастлив. Но не буду более счастлив, чем сейчас, с тем, чего я добился», — цитирует Сантоса Legalbet.ru.

21 октября бразилец получил российское гражданство. В марте 31-летний Сантос был включен в расширенный список сборной России на товарищеские матчи, однако не попал в окончательный состав.