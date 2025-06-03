В Сербии объяснили, почему сделка между «Локомотивом» и «Црвеной Звездой» по Тикнизяну пока не состоялась
Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» рассказал о деталях переговоров между «Локомотивом» и «Црвеной Звездой» по трансферу защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.
Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» заплатит «Локомотиву» 2,2 миллиона евро. Также московский клуб может получить 10 процентов от будущей перепродажи футболиста.
«Тикнизян пока не прибыл в Белград. Случилось это из-за того, что «Локомотив» сейчас хочет получить больше за игрока. Хоть «Црвена Звезда» и заинтересована в Наире, но сделка пока не закрыта из-за того, что «Локомотив» желает заработать большую сумму», — сказал Цветкович «СЭ».
Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.
Денис Сафронов
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1