В Сербии объяснили, почему сделка между «Локомотивом» и «Црвеной Звездой» по Тикнизяну пока не состоялась

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» рассказал о деталях переговоров между «Локомотивом» и «Црвеной Звездой» по трансферу защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» заплатит «Локомотиву» 2,2 миллиона евро. Также московский клуб может получить 10 процентов от будущей перепродажи футболиста.

«Тикнизян пока не прибыл в Белград. Случилось это из-за того, что «Локомотив» сейчас хочет получить больше за игрока. Хоть «Црвена Звезда» и заинтересована в Наире, но сделка пока не закрыта из-за того, что «Локомотив» желает заработать большую сумму», — сказал Цветкович «СЭ».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.

Денис Сафронов