Гладилин: «Сейчас морозы не влияют на игру легионеров РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о погодных условиях, с которыми столкнутся легионеры РПЛ в конце этого года.

«Сейчас погода уже влиять на игру иностранцев не будет, ведь у нас появились очень качественные поля. Да, южноамериканцам будет прохладно, но они могут тепло одеться. Многие используют термобелье, перчатки и даже повязки на голову, это нормальная практика. А вот если будут плохие поля при минусовых температурах, то тогда уже иностранцы могут попасть в неприятности, ведь в таких условиях они еще в футбол не играли. Так что сейчас преимуществ у россиян над легионерами в этом плане на поле не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Ранее Гладилин рассказал, почему с напряжением ждет матча 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Балтикой», который пройдет 25 ноября на «Ростех Арене» в Калининграде.