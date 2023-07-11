Абаскаль — о подготовке «Спартака» к сезону: «Процесс идет как обычно. У нас три разных недели»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о предсезонной подготовке команды.

— Чем команда занимается после игр с «Акроном» (1:1, 0:2)?

— Процесс идет как обычно. У нас три разных недели. Первая была очень интенсивная с двумя тренировками в день, с большим объемом работы. Сейчас вторая — физики меньше, интенсивность снижается. И впереди еще третья неделя.

— Есть ли кто-то, занимающийся вне общей группы?

— У каждого есть своя программа. Каждый из ребят работает по индивидуальному плану. Но не из-за повреждений. Травм, к счастью, у нас нет.