Абаскаль — о подготовке «Спартака» к сезону: «Процесс идет как обычно. У нас три разных недели»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о предсезонной подготовке команды.
— Чем команда занимается после игр с «Акроном» (1:1, 0:2)?
— Процесс идет как обычно. У нас три разных недели. Первая была очень интенсивная с двумя тренировками в день, с большим объемом работы. Сейчас вторая — физики меньше, интенсивность снижается. И впереди еще третья неделя.
— Есть ли кто-то, занимающийся вне общей группы?
— У каждого есть своя программа. Каждый из ребят работает по индивидуальному плану. Но не из-за повреждений. Травм, к счастью, у нас нет.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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