Франко Камоцци: «В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку»
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о перспективах тренеров РПЛ в европейских лигах.
«При всем уважении к работе Абаскаля, Семака и Федотова единственный тренер из РПЛ, кто способен проявить себя в серии А, — Валерий Карпин. В «Ростове» он собрал из молодых футболистов команду, которая боролась за чемпионство. В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку. Не за скудетто, но за еврокубки они бы точно боролись», — цитирует Камоцци Sport24.
Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В прошедшем сезоне донская команда под его руководством заняла 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. 54-летний специалист также работал в «Спартаке», «Мальорке» и «Торпедо» (Армавир).
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4
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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