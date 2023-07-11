Абаскаль поделился мнением о новом руководстве «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как чувствует себя после смены руководства клуба.

«Хорошо. Все отлично. У нас хорошая коммуникация. У нас прямой диалог с руководством. Есть общее видение ситуации и нашего развития. Мне как тренеру это приятно, в том числе с той поддержкой, которая мне оказывается», — сказал Абаскаль.

Сезон РПЛ-2023/24 «Спартак» начнет 23 августа матчем с «Оренбургом».