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Гильерме: «Если в команде решат, что что-то идет на пользу и надо это сделать, я их поддержу»

22:55
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Голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал, как относится к тому, что команду покинули пара опытных игроков.

— Летом ушел Чорлука. Недавно команду покинул Крыховяк. Вам не кажется, что «Локомотиву» теперь не хватает опыта?

— У «Динамо» тоже молодая команда, но они тоже хорошо играют. Это не зависит от возраста. Сегодня не только в России, но и в Европе многие команды очень молодые. Если мы посмотрим на 8 лет назад, то мы увидим, что молодые игроки не могли получить свой шанс. Сейчас все по-другому. Мы должны понимать, что сейчас другой уровень. В мое время, когда мне было 20 лет, у меня не было столько опыта, сколько у нынешних молодых игроков. Клубы пытаются развиваться. Мы идем вместе с клубом. Я всегда за команду. Если они решат, что что-то идет на пользу и надо это сделать, я их поддержу. Там люди, которые все прекрасно понимают. Мы должны это уважать.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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