Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гильерме выступил за отмену лимита в российском футболе

22:58
Теги:

Голкипер «Локомотива» Гильерме высказался об отмене лимита на легионеров в российском футболе.

— Сейчас идет дискуссия по лимиту на легионеров. У вас есть российский паспорт. Как вы смотрите на фразу, которая постоянно повторяется, что надо убрать лимит?

— Я вообще за то, что стоит убрать лимит полностью. Тогда будет конкуренция и русские футболисты будут расти. Это мой взгляд, у каждого свое мнение.

— А почему сейчас игроки не растут, у них нет конкуренции достаточной?

— Конечно. Они понимают, что у них есть свое место на поле. Не только возрастет конкуренция, но и уровень мастерства в России будет выше. Особенно для молодых игроков, которые только начали играть, будет учебой смотреть на иностранного игрока.

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Нервы, два удаления и супергол в меньшинстве. Россия прошла Испанию и сыграет в полуфинале!
Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера
«Меня выкинули, словно банку свиной тушенки». Самый громкий обмен в истории НХЛ
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита