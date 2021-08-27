Гильерме: «Я не могу отказаться играть за сборную России»

Вратарь «Локомотива» Гильерме сказал, что он не планирует отказываться от выступлений за сборную России.

— Ты говорил, что можешь не вернуться в сборную России. Что тебя заставило передумать.

— Я не совсем это имел в виду. На тот момент я понимал, что мой вызов в сборную очень маловероятен. Я не могу отказаться играть за сборную. Если меня вызывают, я всегда готов помогать команде.

— После матча с «Зенитом» ты общался с Кафановым. Что вы обсуждали?

— Это личное, наши разговоры, не хочу говорить.

— Контакт хороший?

— Ну да.

— Вам льстит, что многие эксперты называют вас номером один в воротах против Хорватии?

— Это все понятно. Я уже давно играю здесь. Все считают, что я должен играть. Но я знаю, что у меня очень большая конкуренция. Если меня поставят первым вратарем, то я готов. Самое главное, я очень счастлив, что я в заявке сборной. Этого достаточно, чтобы я был счастлив и доволен. Значит, что я до сих пор играю на уровне сборной. Рад, что меня вызывали. Играть или нет — для меня неважно. Самое главное быть там.

Гильерме был вызван в сборную на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.