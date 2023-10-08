Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:52

Абаскаль: «Матч с ЦСКА был очень медленным. «Спартак» сильно замедлял игру в первом тайме»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль заявил, что команда сильно замедляла игру в первом тайме матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

— Матч был очень медленным. Думаю, мы сильно замедляли игру, особенно в первом тайме. Нужно было двигать мяч намного быстрее. Так мы давали сопернику возможность перекрывать нам шансы для фланговых передач. Ну и в прессинге были ошибки. При первом голе у нас были три возможности остановить атаку, но мы этого не сделали. Конец тайма, думаю, мы провели быстрее, лучше. И заканчивали первый тайм намного выше.
Что касается матча в целом, я говорил, что определяющей станет скорость действий и использование пространства. В дерби всегда все решают эпизоды. Сегодня было два очевидных момента у соперника, два — у нас. Мы увидели три супергола. Конечно, можно и нужно играть лучше. Но сегодня команда показала свою ментальность — мы дважды отыгрались. Теперь у нас есть пауза, чтобы провести работу над ошибками и идти дальше.

— Насколько велик кредит доверия у Денисова? Сравните первый гол «Крыльев Советов» и первый гол ЦСКА.

— По Самаре все очевидно. Там ситуация на поверхности. Если полузащитники не помогают и возвращаются пешком... Если вы думаете, что Денисов — Бэтмен, то это не так. Если тебя оставили одного, значит, ты один... Речь не о доверии, а о том, что он показывает на поле — о его игре. Он — молодой игрок, и сегодня у него было много моментов с противодействием один в один.

— Сравните пропущенные голы от Горшкова в Самаре и сегодня от Гайича. «Спартак» оголяет свой правый фланг, откуда пропускает. Есть проблема с перестроениями в этом случае?

— Да, есть проблема: мы пропустили эти четыре гола... Эти голы разные. В первом голе проблема была в недостатке движения: не закрывали зоны и не возвращались назад. Сегодня же четыре наших игрока не смогли забрать мяч у футболиста. Конечно, нужно не допускать таких моментов и исправлять их.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
0
Читайте также
Самсонова в двух сетах уступила Свентек в финале турнира в Пекине
«Спартак» не проигрывает в последних девяти московских дерби с ЦСКА в РПЛ
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Мележиков — о ничьей в дерби: «Это не тот результат, который мы ожидали»
Агент Сафонов назвал причины лидерства «Краснодара» в РПЛ
Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА
Федотов — о Медине: «Мы были вместе целый сезон. Думаю, это был хороший этап»
Федотов оценил прогресс Гайича: «Он появляется в тех эпизодах, где и должен быть»
Мостовой: «Медина на поле был одним из худших. «Спартак» не заслуживал победы над ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА

Абаскаль: «Чувствую ли я поддержку руководства «Спартака»? Конечно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости